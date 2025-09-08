Home > Flash news > Mo: Idf, 'attaccati obiettivi Hezbollah in Libano'

Tel Aviv, 8 set. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha attaccato obiettivi di Hezbollah nella valle orientale della Bekaa, in Libano. Lo riferisce l'Idf stessa, precisando di aver "colpito diversi obiettivi terroristici appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nella zona", tra cui "i complessi di addestramento militare della 'forza Radwan', nei quali sono stati identificati terroristi del Partiti di Dio e dove erano conservate armi".