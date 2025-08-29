Mo: Idf, 'colpito obiettivo militare degli Houthi a Sana'a'

Tel Aviv, 29 ago. (Adnkronos) - Le IDF hanno dichiarato di aver colpito un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a. Secondo il notiziario qatariota Al Araby, gli attacchi israeliani hanno preso di mira alti funzionari degli Houthi. Dopo l'attacco, il mini...

Tel Aviv, 29 ago. (Adnkronos) – Le IDF hanno dichiarato di aver colpito un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a. Secondo il notiziario qatariota Al Araby, gli attacchi israeliani hanno preso di mira alti funzionari degli Houthi. Dopo l'attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che "chiunque alzi una mano contro Israele la perderà".