Mo: Idf, 'coprifuoco a Ramallah dopo sparatoria'

Ramallah, 24 gen. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane hanno imposto il coprifuoco a Ramallah e hanno avviato un'indagine a seguito di segnalazioni di colpi d'arma da fuoco provenienti dal villaggio di Ein Qiniya, nel nord della Cisgiordania. Lo ha annunciato un portavoce delle Idf, che ha precisato che non ci sono state vittime nella sparatoria