Mo: Idf, 'indagine per presunta uccisione soldati libanesi'

Tel Aviv, 29 ago. (Adnkronos) – Le Idf esprimono rammarico per l'incidente di ieri, in cui un drone israeliano precipitato nel Libano meridionale è esploso, probabilmente uccidendo e ferendo diversi membri delle forze armate libanesi. In una dichiarazione, il portavoce in lingua araba dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, ha affermato che le Idf hanno aperto un'indagine sull'incidente, che attribuisce a un "malfunzionamento tecnico".

Adraee non riconosce le notizie secondo cui due soldati libanesi sarebbero stati uccisi, affermando solo che ci sono "segnalazioni che indicano il ferimento di diversi membri" dell'esercito libanese.

"Le IDF esprimono il loro rammarico per il ferimento dei soldati dell'esercito libanese", afferma il portavoce dell'Idf, secondo cui, il drone avrebbe dovuto colpire un sito di Hezbollah che il gruppo terroristico stava ricostruendo "in violazione degli accordi tra Israele e Libano, e non aveva come bersaglio i soldati dell'esercito libanese".