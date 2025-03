Mo: Idf, 'iniziata operazione di terra a Gaza'

Gaza, 20 mar. (Adnkronos) – L'operazione di terra a Gaza è iniziata e le Idf hanno proibito ai residenti di Gaza di camminare sulla strada Salah al-Din, una delle principali arterie che attraversano la Striscia da nord a sud. Lo ha scritto su X il portavoce in arabo delle Idf, Avichay Adraee, aggiungendo che "per la vostra sicurezza, è vietato avvicinarsi alle forze dell'esercito israeliano nella zona difensiva e in qualsiasi luogo in cui siano schierate".