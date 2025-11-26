Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) – Sei terroristi, "molto probabilmente emersi da un'infrastruttura terroristica sotterranea" nella parte orientale di Rafah, sono stati identificati e successivamente uccisi, "mentre tentavano di fuggire". Lo ha reso noto l'esercito israeliano.
Home > Flash news > Mo: Idf, 'uccisi sei militanti armati probabilmente usciti da tunnel a R...
Mo: Idf, 'uccisi sei militanti armati probabilmente usciti da tunnel a Rafah'
Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) - Sei terroristi, "molto probabilmente emersi da un'infrastruttura terroristica sotterranea" nella parte orientale di Rafah, sono stati identificati e successivamente uccisi, "mentre tentavano di fuggire". Lo ha reso noto l'esercito israeli...