Mo: iniziato a Beirut funerale Nasrallah, presenti feriti attacco ai cercapersone

Beirut, 23 feb. (Adnkronos) – E' iniziata a Beirut la cerimonia funebre del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, alla quale prendono parte decine di migliaia di persone, molte delle quali sventolano le bandiere del gruppo islamista. La cerimonia si tiene presso il più grande stadio sportivo del Libano, il Camille Chamoun Sports City Stadium, alla periferia meridionale controllata da Hezbollah. Secondo quanto riferito dai media, sarebbero presenti al funerale diversi agenti di Hezbollah rimasti feriti nell'attacco israeliano ai cercapersone, che ha decimato il gruppo terroristico.

Nasrallah, ucciso il 27 settembre in un attacco aereo israeliano mentre incontrava i comandanti in un bunker nella periferia meridionale di Beirut, verrà sepolto in un luogo nelle vicinanze dello stadio. Il funerale nella periferia sud di Beirut onorerà anche Hashem Safieddine, che ha guidato Hezbollah per una settimana dopo la morte di Nasrallah prima di essere a sua volta ucciso da Israele. Sarà sepolto nel sud del Libano domani.