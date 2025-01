Mo: inviato Trump in Qatar per colloqui ostaggi dopo incontro con Netanyahu

Mo: inviato Trump in Qatar per colloqui ostaggi dopo incontro con Netanyahu

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) - L'inviato in Medio Oriente del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, sta tornando in Qatar per partecipare alle trattative in corso per il ritorno degli ostaggi dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a ...

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) – L'inviato in Medio Oriente del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, sta tornando in Qatar per partecipare alle trattative in corso per il ritorno degli ostaggi dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Lo ha riferito al Times of Israel una fonte, secondo cui Witkoff sarà affiancato da una delegazione israeliana di alto livello, che Netanyahu ha inviato a Doha.