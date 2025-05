Mo: Israele, 'finestra per accordo ostaggi prima di espansione offensiva a Gaza'

Mo: Israele, 'finestra per accordo ostaggi prima di espansione offensiva...

Tel Aviv, 5 mag. (Adnkronos/Afp) – Israele "concederà una finestra" per un accordo sugli ostaggi durante la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente, prima dell'espansione pianificata dell'offensiva su Gaza. Lo ha annunciato un alto funzionario della sicurezza. "Lo schieramento delle forze prima dell'inizio della manovra concederà una finestra di opportunità fino alla fine della visita del presidente degli Stati Uniti nella regione per portare a termine un accordo sugli ostaggi", ha affermato il funzionario israeliano.

Trump visiterà l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dal 13 al 15 maggio.