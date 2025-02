Mo: Israele, 'identificazione corpi ostaggi potrebbe richiedere tempo'

Tel Aviv, 19 feb. (Adnkronos) – Il ministro della Salute israeliano Uriel Buso afferma che l'identificazione dei corpi dei quattro ostaggi che Hamas consegnerà domani potrebbe richiedere del tempo, sottolineando la necessità di stabilire, se possibile, le cause della morte. "Ho visitato l’Istituto di medicina legale per vedere i preparativi per il ritorno dei caduti", racconta il ministro a Walla. "I professionisti qui sono stati preparati in modo che l’identificazione possa essere effettuata il più rapidamente possibile".

"Il processo può richiedere poco oppure molto tempo, perché non abbiamo informazioni precise sulle condizioni delle persone uccise – aggiunge – Pertanto, dobbiamo essere pazienti. La cosa più importante è che riceviamo un'identificazione chiara, che possiamo accertare la causa della morte e che li portiamo per la sepoltura in Israele".

Hamas ha dichiarato ieri che trasferirà i corpi di Shiri Silberman Bibas e dei suoi due bambini piccoli Ariel e Kfir in Israele domani, insieme al corpo di un quarto ostaggio. L'ufficio del Primo Ministro ha confermato che quattro ostaggi morti saranno rilasciati, ma non ha fatto i loro nomi.