Mo: Israele, messa al bando Unrwa? 'Restiamo impegnati ad ampliare assistenza umanitaria'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Israele ha costantemente messo in guardia contro l'ampia infiltrazione di Hamas nell'Unrwa e contro l'abuso del personale e delle strutture dell'Unrwa per promuovere attività terroristiche contro Israele". Lo scrive su X il diplomatico David Saranga, direttore del Digital Diplomacy Bureau del ministero degli Esteri israeliano, dopo la messa al bando dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi.

"Il personale dell'Unrwa – aggiunge Saranga – ha partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre. Nel luglio 2024 Israele ha fornito all'Unrwa un elenco parziale di 100 agenti di Hamas impiegati dall'Unrwa a Gaza. Tuttavia, l'Onu non ha preso alcuna iniziativa su questo problema. Proprio la scorsa settimana, uno dei membri dello staff dell'Unrwa, Mohammad Abu Itiwi, che ha partecipato al massacro del 7 ottobre, attaccando e rapendo innocenti israeliani che si nascondevano in un rifugio antiaereo vicino al Kibbutz Reim, è stato eliminato dall'Idf".

"Il segretario generale dell'Onu – prosegue il post – ha condannato l'uccisione di questo individuo, invece di prendere provvedimenti contro di lui a luglio, quando la lista è stata consegnata all'Onu. Israele rimane impegnato nei suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale. A questo proposito, Israele è impegnato ad ampliare l'assistenza umanitaria ai residenti della Striscia di Gaza attraverso organizzazioni internazionali e Ong che non sono coinvolte nel terrorismo, e continuerà a lavorare per raggiungere questo obiettivo con partner rilevanti come il Wfp, l'Unicef, l'Oms e altre organizzazioni".