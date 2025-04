Mo: Israele organizza tour pasquali nei territori siriani occupati, Idf smentisce

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) - L'Idf non consente ai civili di accedere al territorio siriano recentemente occupato per le escursioni di Pasqua: l'esercito israeliano smentisce la notizia del Guardian, secondo cui sarebbero stati organizzati tour in occasione delle festività pasqua...

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) – L'Idf non consente ai civili di accedere al territorio siriano recentemente occupato per le escursioni di Pasqua: l'esercito israeliano smentisce la notizia del Guardian, secondo cui sarebbero stati organizzati tour in occasione delle festività pasquali, pubblicando una mappa che mostra i sentieri escursionistici appena aperti, affermando che "in base a una valutazione della situazione operativa, l'Idf consentirà la riapertura dei sentieri escursionistici nel nord del Paese, che durante la guerra erano definiti zone militari chiuse al pubblico. L'accesso ai sentieri che attraversano la barriera di confine, in territorio israeliano, è vietato".

Secondo quanto invece scrive il Guardian, l'esercito israeliano starebbe organizzando escursioni per i civili nei territori siriani recentemente occupati durante le prossime festività. I tour giornalieri nelle contestate alture del Golan dureranno una settimana a partire da domenica. I biglietti sarebbero andati esauriti quasi immediatamente. Sotto scorta militare su autobus blindati – scrive il giornale britannico – piccoli gruppi si spingeranno fino a 2,5 km nel territorio siriano, che era off-limits fino a quando le Forze di difesa israeliane non hanno conquistato la zona cuscinetto del Golan dopo la caduta del dittatore siriano Bashar al-Assad a dicembre. Israele occupa le alture del Golan dal 1967 e ora controlla centinaia di altri chilometri quadrati di territorio siriano.