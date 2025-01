Mo: Katz, 'Idf resta a tempo indeterminato sul versante siriano del Monte Hermon'

Tel Aviv, 28 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano rimarrà nella zona di sicurezza dl lato siriano del monte Hermon per "un periodo di tempo illimitato per garantire la sicurezza dei residenti di Israele". Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa Israel Katz. "No...

Tel Aviv, 28 gen. (Adnkronos) – L'esercito israeliano rimarrà nella zona di sicurezza dl lato siriano del monte Hermon per "un periodo di tempo illimitato per garantire la sicurezza dei residenti di Israele". Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa Israel Katz.

"Non permetteremo a forze ostili di stabilirsi nella zona di sicurezza della Siria meridionale", ha dichiarato il ministro. "E non dipenderemo da altri per la nostra difesa, qui e in qualsiasi altro posto", ha affermato, aggiungendo che saranno stabiliti legami con le comunità vicine, in particolare con la popolazione drusa della zona.