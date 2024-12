Mo: M5s, 'Cpi conferma, immunità non applicabile per Netanyahu'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Lo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale è chiaro e non lascia spazio a fraintendimenti. L’immunità a Netanyahu e Gallant, paventata dalla Francia ma anche da esponenti del governo italiano, non è applicabile. Il mandato d’arresto emesso lo scorso 22 novembre nei confronti dei due membri del governo israeliano va eseguita senza se e senza ma, nel caso in cui si dovessero recare in uno dei 124 Paesi che hanno sottoscritto lo Statuto. Nel giorno in cui il bilancio delle vittime dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza è salito a circa 44.875 morti e 106.454 feriti la conferma che abbiamo ricevuto durante la nostra missione presso la Corte penale internazionale lascia ben sperare che la forza del diritto vincerà e prevarrà sulla forza delle armi e del potere". Così in una nota congiunta i deputati del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, Carmela Auriemma, Valentina Barzotti, Dario Carotenuto e Arnaldo Lomuti e gli europarlamentari Danilo Della Valle e Gaetano Pedullà.

"Questa missione a L’Aja è stata organizzata dall’intergruppo per la pace e ha riunito in totale venti fra deputati ed eurodeputati di M5S, Pd e Avs. Il nostro comune obiettivo è quello di fare giustizia per le vittime del genocidio compiuto da Israele a Gaza – proseguono -. Secondo lo Statuto di Roma, se ritenuti colpevoli, Netanyahu e Gallant dovrebbero risarcire le vittime della loro malvagità: sappiamo che questo sarà puramente simbolico ma per noi è essenziale applicare alla lettera il diritto internazionale. Ai quasi 1.000 fra funzionari e giudici della Corte penale internazionale inviamo la nostra solidarietà e la vicinanza per gli attacchi che provengono dal Congresso degli Stati Uniti e dalla israeliana Knesset che mirano a isolare se non addirittura annientare il lavoro della Corte. Due proposte di legge che pendono in queste due assemblee prevedono infatti sanzioni e l’istituzione di un reato che andrebbero a colpire chi intrattiene rapporti con la Corte. Questo è inaccettabile".

"Le istituzioni europee devono reagire a quello che si prefigura come un certificato di morte per la Corte stessa e noi lotteremo affinché la Commissione europea deliberi un atto delegato in sua difesa. Noi saremo la scorta civile della Cpi", concludono gli esponenti del M5S.