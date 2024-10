Mo: manifestanti circondano casa di Netanyahu per chiedere accordo su ostaggi

Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) – Manifestanti hanno circondato, in occasione della festività di Simhat Torah, la casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea, chiedendo al governo di concludere un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.

Invece di circondare la sinagoga con la Torah, come da tradizione in occasione della festività ebraica, i manifestanti hanno circondato la residenza privata del premier, sventolando bandiere israeliane e tenendo in mano torce e foto degli ostaggi detenuti a Gaza.