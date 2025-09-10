Mo: Mattarella, 'inaccettabile espellere popolazione Gaza'

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - "In Medio Oriente la situazione rimane drammatica: dopo la pagina oscura, drammaticamente nera nella storia dell'umanità, del 7 di ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera davvero inammissibile, vi sono delle condizioni che si sono appa...

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) – "In Medio Oriente la situazione rimane drammatica: dopo la pagina oscura, drammaticamente nera nella storia dell'umanità, del 7 di ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera davvero inammissibile, vi sono delle condizioni che si sono appalesate come sempre più inaccettabili e di dimensioni tragiche. Quello che avviene a Gaza non è accettabile, una popolazione intera ridotta alla fame è una condizione che la comunità internazionale e le coscienze individuali non possono accettare.

Così come non è accettabile l'intenzione di espellere da un territorio una popolazione o quella di occupare territori dell'Autorità palestinese, in Cisgiordania, rendendo impossibile una soluzione politica definitiva in quella regione, che è a vantaggio di tutti, anche della sicurezza di Israele". Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar.