Gaza, 13 set. (Adnkronos) – Quattro palestinesi richiedenti aiuti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza centrale dall'esercito israeliano. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo che nell'attacco sono rimaste ferite tre persone.
Home > Flash news > Mo: media, '4 palestinesi in attesa di aiuti uccisi nella Striscia di Ga...
Mo: media, '4 palestinesi in attesa di aiuti uccisi nella Striscia di Gaza centrale'
Gaza, 13 set. (Adnkronos) - Quattro palestinesi richiedenti aiuti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza centrale dall'esercito israeliano. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo che nell'attacco sono rimaste ferite tre persone....