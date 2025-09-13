Mo: media, '4 palestinesi in attesa di aiuti uccisi nella Striscia di Gaza centrale'

Home > Flash news > Mo: media, '4 palestinesi in attesa di aiuti uccisi nella Striscia di Ga...

Gaza, 13 set. (Adnkronos) – Quattro palestinesi richiedenti aiuti sono stati uccisi nella Striscia di Gaza centrale dall'esercito israeliano. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo che nell'attacco sono rimaste ferite tre persone.