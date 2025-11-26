Mo: media, 'conferenza per ricostruzione Gaza è stata rimandata'

Il Cairo, 26 nov. (Adnkronos) - La conferenza del Cairo sulla ricostruzione nella Striscia di Gaza, prevista per la fine di novembre, "non si terrà nei tempi previsti e sarà rinviata". Lo ha detto una fonte egiziana al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, secondo cui il rin...

Il Cairo, 26 nov. (Adnkronos) – La conferenza del Cairo sulla ricostruzione nella Striscia di Gaza, prevista per la fine di novembre, "non si terrà nei tempi previsti e sarà rinviata". Lo ha detto una fonte egiziana al quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, secondo cui il rinvio è dovuto all'attuale escalation nell'enclave e al desiderio del Cairo di garantire migliori condizioni sul campo per raggiungere gli obiettivi della conferenza.

"La conferenza non si terrà a fine mese come previsto, e credo che subirà un leggero ritardo, soprattutto perché è in corso un'iniziativa parallela. È chiaro che gli Stati Uniti intendono intraprendere un'iniziativa propria su questo tema a Rafah", ha affermato la fonte, riferendosi alla cosiddetta "zona verde" nelle aree sotto il controllo israeliano nell'enclave. "L'Egitto è uno Stato importante e in grado di portare a termine questi compiti, ma ha bisogno del momento giusto per garantire un risultato positivo e tangibile per i nostri fratelli palestinesi".

Spiegando le ragioni del ritardo, la fonte ha affermato che "molti Paesi chiedono garanzie che la distruzione di Gaza non si ripeta. Queste garanzie non sono ancora state ottenute e non saranno disponibili in questa fase, data la continua escalation israeliana e le ripetute violazioni".