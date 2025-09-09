Mo: media, diverse esplosioni a Doha**

Doha, 9 set. (Adnkronos) – Diverse esplosioni sono state registrate a Doha, nel quartiere di Katara. Lo riporta l'emittente Sky News Arabia diffondendo immagini di colonne di fumo che si alzano dalla capitale del Qatar. Testimoni parlano di almeno otto esplosioni.
