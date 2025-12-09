Mo: media, 'Idf collaborano con coloni per costruire nuovi avamposti in Cisgiordania'

Home > Flash news > Mo: media, 'Idf collaborano con coloni per costruire nuovi avamposti in ...

Tel Aviv, 9 dic. (Adnkronos) – Le Idf sono pienamente consapevoli e stanno collaborando con i coloni israeliani che stanno costruendo nuovi avamposti agricoli in Cisgiordania. Lo ha riferito un ufficiale dell'esercito israeliano all'emittente pubblica Kan, spiegando che da quando il Maggior Generale Avi Bluth è stato nominato a capo del Comando Centrale delle Idf nel luglio 2024, "un meccanismo formale per l'istituzione di fattorie ha realmente iniziato a prendere forma in piena collaborazione con il comando".

Il comando, ha aggiunto l'ufficiale, non solo "sa che verranno istituite delle fattorie", ma anche che l'esercito è "un partner nel processo di coordinamento preliminare".