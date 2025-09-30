Mo: media, 'team israeliano per restituzione ostaggi forse in Qatar nei prossimi giorni'

Home > Flash news > Mo: media, 'team israeliano per restituzione ostaggi forse in Qatar nei ...

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) – La squadra israeliana incaricata delle trattative per la restituzione degli ostaggi è in attesa di istruzioni dal primo Ministro Benjamin Netanyahu sulla prosecuzione dei colloqui, mentre circolano voci secondo cui una delegazione potrebbe essere inviata in Qatar nei prossimi giorni. Lo riferiscono i media israeliani, citando fonti a conoscenza della questione.