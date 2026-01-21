Mo: media, 'tre morti e diversi feriti in attacco israeliano a Gaza'

Gaza, 21 gen. (Adnkronos) – E' di tre morti e diversi feriti il bilancio di un attacco aereo israeliano contro un veicolo nella zona di al-Zahra, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rendono noto i media palestinesi.
