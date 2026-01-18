Nuova Deli, (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'India a far parte del consiglio di pace per Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa indiana Ani.
Home > Flash news > Mo: media, 'Trump invita l'India a far parte del Board of Peace per...
Mo: media, 'Trump invita l'India a far parte del Board of Peace per Gaza'
Nuova Deli, (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'India a far parte del consiglio di pace per Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa indiana Ani....