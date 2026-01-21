Mo: Mezzaluna Palestinese, 'assalto coloni israeliani a sud di Nablus

Ramallah, 21 gen. (Adnkronos) - I servizi di emergenza palestinesi hanno segnalato due feriti e dieci veicoli bruciati in un attacco avvenuto questa mattina da parte dei sostenitori del movimento israeliano pro-insediamenti nel villaggio di Urif, situato a sud di Nablus, nella Cisgiordania settentri...

Ramallah, 21 gen. (Adnkronos) – I servizi di emergenza palestinesi hanno segnalato due feriti e dieci veicoli bruciati in un attacco avvenuto questa mattina da parte dei sostenitori del movimento israeliano pro-insediamenti nel villaggio di Urif, situato a sud di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese, i due feriti sono stati trasportati in ospedale.

Almeno tre bulldozer, due camion e cinque auto sono stati incendiati prima che i vigili del fuoco riuscissero a spegnere le fiamme, ha riferito l'agenzia di protezione civile dell'Autorità Nazionale Palestinese.

I media palestinesi hanno trasmesso un filmato in time-lapse ripreso da una telecamera di sicurezza intorno alle 8 del mattino. Si vede più di una decina di individui che assaltano un'area nei pressi di un grande magazzino, lanciando pietre e dando fuoco ai veicoli.