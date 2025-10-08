Mo: ministero Salute Gaza, '8 morti e 61 feriti nell'ultimo giorno'

Gaza, 8 ott. (Adnkronos) - Nell'ultimo giorno sono state uccise 8 persone e 61 sono rimaste ferite nella Striscia. Lo ha riferito il ministero della Salute di Gaza guidato da Hamas. Dal 7 ottobre 2023, il numero totale di morti causati dagli attacchi israeliani è salito a 67.183, con 169...