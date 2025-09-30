Mo: Netanyahu informa il governo israeliano sul piano di Trump per Gaza

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che informerà i componenti del suo governo sui dettagli del piano di pace per Gaza presentato ieri dal presidente statunitense Donald Trump. "A Washington ho raggiunto un'intesa con il pres...

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che informerà i componenti del suo governo sui dettagli del piano di pace per Gaza presentato ieri dal presidente statunitense Donald Trump. "A Washington ho raggiunto un'intesa con il presidente Trump su un quadro di riferimento per il rilascio di tutti i nostri ostaggi e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati", ha dichiarato Netanyahu all'inizio della riunione di gabinetto, tenutasi poco dopo il suo rientro in Israele.

"Fornirò un rapporto più dettagliato sia ai membri del governo sia ai membri del gabinetto di sicurezza".