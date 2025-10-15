Mo: Netanyahu, 'Israele non scenderà a compromessi sui corpi degli ostaggi'

Tel Aviv, 15 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ad Hamas di rispettare i requisiti stabiliti nell'accordo di cessate il fuoco in merito alla restituzione dei corpi degli ostaggi morti a Gaza. "Non scenderemo a compromessi su questo punto e non int...

Tel Aviv, 15 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ad Hamas di rispettare i requisiti stabiliti nell'accordo di cessate il fuoco in merito alla restituzione dei corpi degli ostaggi morti a Gaza. "Non scenderemo a compromessi su questo punto e non interromperemo i nostri sforzi finché non restituiremo l'ultimo ostaggio deceduto, fino all'ultimo", ha detto Netanyahu.

Il piano di cessate il fuoco introdotto dal presidente Trump prevedeva la consegna di tutti i prigionieri, vivi e morti, entro una scadenza fissata per lunedì. Ma secondo l'accordo, se ciò non fosse avvenuto, Hamas avrebbe dovuto condividere le informazioni sui rapiti deceduti e cercare di consegnarli il prima possibile.

Hamas e la Croce Rossa hanno affermato che recuperare i resti dei prigionieri morti è una sfida difficile a causa della vasta distruzione di Gaza, e Hamas ha detto ai mediatori che alcuni si trovano in aree controllate dalle truppe israeliane.