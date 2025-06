Mo: Netanyahu, 'progressi su ritorno ostaggi, ma è presto per dare speranze'

Mo: Netanyahu, 'progressi su ritorno ostaggi, ma è presto per dar...

Tel Aviv, 10 giu. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, nonostante i progressi significativi per il ritorno degli ostaggi a Gaza , "è troppo presto per dare speranza alla gente". In un video pubblicato sui social, il premier ha aggiunto che...