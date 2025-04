Mo: Onu, ' in 36 attacchi verificati a Gaza vittime sono solo donne e bambini'

Ginevra, 11 apr. (Adnkronos/Afp) – Le Nazioni Unite condannano l'impatto sui civili degli attacchi israeliani delle ultime settimane nella Striscia di Gaza, sottolineando che "una grande percentuale delle vittime sono bambini e donne". "Tra il 18 marzo e il 9 aprile 2025, si sono verificati circa 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende per sfollati", ha affermato l'Alto Commissariato per i diritti umani in una nota, aggiungendo che per i "36 attacchi documentati e verificati" dall'Ufficio, le vittime "finora erano solo donne e bambini".