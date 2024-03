Mo: Orlando, 'da sanità a scuola, a Gaza tutto sospeso'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Immaginate di vivere in un luogo nel quale siano contemporaneamente sospese le attività dello stato e del mercato. Sospesi i servizi sanitari, l’approvvigionamento dei beni fondamentali, educazione, sicurezza, igiene pubblica, trasporti. Questa è Gaza oggi. Oltre i bombardamenti". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, in missione umanitaria con una delegazione di parlamentari dell'opposizione al Cairo da dove in giornata si muoveranno verso il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza.