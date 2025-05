Mo: Pd-M5S-Avs, ‘piattaforma piazza? E’ nostra mozione unitaria’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - La piattaforma della manifestazione per Gaza del 7 giugno è la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs. Lo dicono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ai cronisti che chiedevano di eventuali integrazioni come richiesto da Iv, Azione e Sinistra...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – La piattaforma della manifestazione per Gaza del 7 giugno è la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs. Lo dicono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ai cronisti che chiedevano di eventuali integrazioni come richiesto da Iv, Azione e Sinistra per Israele.