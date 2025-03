Mo: Picierno (Pd), 'Idsf? Surreale, ho esercitato funzioni istituzionali'

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Il gruppo dei parlamentari del Pd, non tutto il Pd naturalmente, una parte esigua di parlamentari del Pd, dovrebbe sapere che non si incontrano a livello istituzionale soltanto le persone che la pensano come te. C'è una differenza tra funzioni istituziona...

Roma, 29 mar (Adnkronos) – "Il gruppo dei parlamentari del Pd, non tutto il Pd naturalmente, una parte esigua di parlamentari del Pd, dovrebbe sapere che non si incontrano a livello istituzionale soltanto le persone che la pensano come te. C'è una differenza tra funzioni istituzionali e opinione politica, ma questo è l'Abc del rispetto delle funzioni istituzionali stesse". Lo ha detto Pina Picierno, a margine del Congresso di Azione, sulle polemiche scoppiate dopo 'incontro con Israel defense and security forum (Idsf), il think thank della destra israeliana.

"Ne ho parlato non Schlein? No", ha detto la vice presidente del Parlamento Ue precisando ancora: "Il Pd è un partito plurale con posizioni complementari tutte legittime" e "finché si parla di liberi cittadini mi pare una discussione decisamente surreale".

"Se una associazione di ex militari mi chiede un appuntamento per discutere di antisemitismo, io l'incontro. Questo non toglie niente alle mie posizioni che sono naturalmente molto distanti da quelle di questa associazione, da quelle di Netanyahu che giudico un criminale politico, un criminale di guerra", ha detto ancora l'esponente dem.