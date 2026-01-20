Mo: presidente bielorusso Lukashenko aderisce al Board of peace per Gaza

Minsk, 20 gen. (Adnkronos) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha firmato un accordo per aderire al Consiglio per la Pace di Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta il canale Telegram presidenziale bielorusso, aggiungendo che l'invito a unirsi al Consiglio per la Pace è stato ricevuto ieri.
