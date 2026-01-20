Mo: Qatar, 'non c'è alternativa a piano Trump per Gaza'

Davos, 20 gen. (Adnkronos) - Il Gaza Board of Peace sta "presentando un percorso". Lo ha affermato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani al World Economic Forum di Davos. "L'implementazione della prima fase dell'accordo non significa che l'accord...

Davos, 20 gen. (Adnkronos) – Il Gaza Board of Peace sta "presentando un percorso". Lo ha affermato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani al World Economic Forum di Davos. "L'implementazione della prima fase dell'accordo non significa che l'accordo sia concluso", avverte Al-Thani. "Abbiamo molto lavoro da fare in questo momento.

Siamo felici di contribuire alla pace e alla stabilità nella nostra regione", ha affermato in merito all'inclusione del Qatar nel Consiglio per la pace.

"Al momento non abbiamo percorsi alternativi da cercare", ha aggiunto riferendosi al piano per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una delle cose più importanti su cui concentrarsi in questo momento a Gaza, ha affermato Al-Thani, è "assicurarsi che il ritiro delle forze israeliane avvenga il prima possibile".