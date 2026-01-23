Mo: Renzi, 'al momento no al Board of peace, entrerei ma in una logica di accordo'

Roma, 23 gen (Adnkronos) - All'ingresso nel Board of peace "è un no non secco. Al momento non entrerei. Vorrei entrare in una logica di un accordo, se cambiano le cose, se il presidente è il presidente americano e non Trump persona fisica cui dare dei soldi". Lo ha detto...

Roma, 23 gen (Adnkronos) – All'ingresso nel Board of peace "è un no non secco. Al momento non entrerei. Vorrei entrare in una logica di un accordo, se cambiano le cose, se il presidente è il presidente americano e non Trump persona fisica cui dare dei soldi". Lo ha detto Matteo Renzi a Un giorno da pecora.

"Lo statuto mi sembra un pò discutibile, il presidente non è il presidente americano ma Trump, allucinante. Giorgia era contenta per l'invito poi c'era scritto costa 1 miliardo, un pò una fregatura -ha spiegato il leader di Iv-. Penso che la partita sia da chiarire, in generale Trump deve chiarire che tipo di rapporti vuole con il resto del mondo e con l'Europa in particolare. Io dico ben venga Trump quando vuole fare la pace a Gaza o cacciare un dittatore come Maduro ma non è accettabile che ci sia questo clima anti europeo".