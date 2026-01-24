Mo: Roccella, 'memoria esercizio retorico se non viene bandita violenza antisemita'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, all’università di Bergamo un convegno con Giorgio Gori e due economisti, per giunta su tutt’altro argomento, viene interrotto dai pro-Pal al grido di ‘siamo con chiunque spara a un sionista’. Cos’altro deve accadere perché si comprenda che la memoria e il ‘mai più’ rischiano di ridursi a un esercizio retorico se la violenza antisemita, in qualunque forma si manifesti, non verrà bandita dal nostro Paese e dal mondo intero?” Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.