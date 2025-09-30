Mo: Ronzulli (FI), 'vera messinscena è quella di Flotilla, non la pace'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "La vera messinscena non è nella proposta di pace in Medio Oriente, ma quella degli attivisti di Flotilla che, dietro la foglia di fico di un finto gesto umanitario, usano provocazioni pericolose. Portare qualche chilo di riso e spacciarlo per atto di solidari...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "La vera messinscena non è nella proposta di pace in Medio Oriente, ma quella degli attivisti di Flotilla che, dietro la foglia di fico di un finto gesto umanitario, usano provocazioni pericolose. Portare qualche chilo di riso e spacciarlo per atto di solidarietà e di soccorso, è un insulto all’intelligenza e alla dignità delle vittime.

Esporre loro stessi, le nostre forze navali e l’Italia a un prezzo così grande è da irresponsabili, a maggior ragione in queste ore con la Marina israeliana pronta ad entrare in azione". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

"Viene da chiedersi cosa pensino gli italiani di questi attivisti che si intestardiscono a proseguire anche dopo l’appello del Presidente Mattarella, dopo i negoziati in corso, e nonostante il nostro governo sia in prima linea negli aiuti umanitari a Gaza, rischiando di tenere sotto scacco un intero paese. Chi strumentalizza il dolore per fini propagandistici compie un atto grave contro la vera pace che dice di volere", conclude.