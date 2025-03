Mo: Rubio, 'Hamas prenda seriamente le parole di Trump'

Washington, 6 mar. (Adnkronos) - "La gente non si rende conto che il Presidente incontra queste persone, ascolta le loro storie, è indignato e giustamente. È stanco di guardare questi video ogni fine settimana in cui vengono rilasciati ostaggi emaciati e corpi che a volte non sono...

Washington, 6 mar. (Adnkronos) – "La gente non si rende conto che il Presidente incontra queste persone, ascolta le loro storie, è indignato e giustamente. È stanco di guardare questi video ogni fine settimana in cui vengono rilasciati ostaggi emaciati e corpi che a volte non sono quelli giusti…ha perso la pazienza. Non dice queste cose senza pensarci, come la gente sta scoprendo in giro per il mondo. Se dice che farà qualcosa, la farà. E quindi è meglio che lo prendano sul serio". Lo ha detto a Fox News il Segretario di Stato americano Marco Rubio esortando Hamas a prendere sul serio le minacce di Trump.

In precedenza, Trump aveva lanciato un ultimatum ai leader di Hamas chiedendo loro di liberare gli ostaggi e di fuggire. "Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i cadaveri delle persone che avete assassinato, altrimenti per voi è finita", ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social dopo aver incontrato alla Casa Bianca un gruppo di ostaggi liberati.