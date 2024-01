Mo: Schlein, 'da Pd no ambiguità, destra strumentalizza'**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Sullo stop all'invio di armi in Israele "ho fatto riferimento a un emendamento importante sul cessate il fuoco che è stato votato al Parlamento europeo e che è stato rovinato da un altro emendamento del Ppe che mette condizionalità impossibile prima del cessate il fuoco che invece, per noi, serve subito. C'è stato un altro emendamento che la delegazione Pd ha votato per eliminare l'invio dei armi in quel conflitto. La nostra posizione è senza ambiguità. E' la destra che strumentalizza cose delicate sui il Paese dovrebbe avere un risposta unitaria". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla presentazione del Libro di Emanuele Fiano ‘Sempre con me. Le lezioni della Shoah’, nella Sala della Regina, a Montecitorio.