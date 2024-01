Mo: Schlein, 'serve riconoscimento Stato Palestina da parte di Ue'**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il nostro Paese deve avere un ruolo in una iniziativa diplomatica forte. La nostra mozione torna a chiedere un cessate il fuoco immediato per consentire l'arrivo di aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza, per la liberazione degli ostaggi e per consen...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Il nostro Paese deve avere un ruolo in una iniziativa diplomatica forte. La nostra mozione torna a chiedere un cessate il fuoco immediato per consentire l'arrivo di aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza, per la liberazione degli ostaggi e per consentire la riapertura di un processo di pace in cui è necessario il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Ue". Così Elly Schlein al termine della riunione congiunta dei gruppi Pd a Montecitorio sulla mozione sul Medio Oriente. "Uno Stato esiste già, Israele ed ha il diritto di vivere in pace e in sicurezza. L'altro, la Palestina, invece non è stato ancora riconosciuto".