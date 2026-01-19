Mo: Smotrich, 'Erdogan è Sinwar e il Qatar è Hamas'

Mo: Smotrich, 'Erdogan è Sinwar e il Qatar è Hamas'

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - "Erdogan è Sinwar. Il Qatar è Hamas. Signor primo ministro, o noi o loro. O il pieno controllo israeliano, la distruzione di Hamas, l'incoraggiamento all'emigrazione del nemico e l'insediamento permanente di Israele, oppure, Dio non v...

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) – "Erdogan è Sinwar. Il Qatar è Hamas. Signor primo ministro, o noi o loro. O il pieno controllo israeliano, la distruzione di Hamas, l'incoraggiamento all'emigrazione del nemico e l'insediamento permanente di Israele, oppure, Dio non voglia, rendere inutile il prezzo della guerra". Lo ha detto a Benjamin Netanyahu il ministro delle Finanze israeliano ed esponente dell'estrema destra Bezalel Smotrich durante una cerimonia per la fondazione dell'insediamento di "Yatziv" a Gush Etzion, durante la quale il ministro ha attaccato la transizione alla fase due del cessate il fuoco a Gaza e la scelta da parte della Casa Bianca di includere nel Board of Peace la Turchia e il Qatar, paesi entrambi critici nei confronti della guerra di Israele nella Striscia.