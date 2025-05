Mo: Smotrich, 'Hamas in difficoltà, no a cessate il fuoco graduale'

Mo: Smotrich, 'Hamas in difficoltà, no a cessate il fuoco gradual...

Tel Aviv, 29 mag. (Adnkronos) – Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si è detto contrario alla nuova proposta statunitense di un cessate il fuoco graduale e di un accordo sul rilascio degli ostaggi con Hamas. "Mi oppongo a dare un'ancora di salvezza ad Hamas", ha dichiarato Smotrich alla radio israeliana. "Hamas è in difficoltà.

Il nuovo sistema sostenuto da Israele per la distribuzione degli aiuti isola Hamas dai residenti. Non abbandoneremo le zone che abbiamo conquistato", ha aggiunto in risposta alle notizie secondo cui il piano prevederebbe il ritiro delle Idf dalle zone recentemente conquistate, tra cui il corridoio Morag.