Mo: Tajan, 'Israele ha già vinto con Hamas'

Roma, 5 giu.(Adnkronos) – "Solo gli Stati Uniti possono incidere in maniere positiva nella guerra a Gaza. Sono convinto che Israele ha vinto con Hamas, che continua a usare i civili. ". Lo ha detto al Giorno de 'La Verità' il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, aggiungendo che "nessun Paese ha fatto per i palestinesi ciò che ha fatto l'Italia, portando nel nostro Paese 700 palestinesi, cosa non facile.

Stiamo portando decine di persone in Italia, stiamo facendo tutto ciò che gli altri non sono in grado di fare. L'unico convoglio entrato a Gaza adesso è italiano, e distribuirà i beni alla popolazione civile. L'Italia è protagonista di azioni umanitarie. Sia Israele che i palestinesi sanno che siamo leali".