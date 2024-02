Mo: Tajani, 'Italia protagonista, sostegno a dialogo in Egitto e de-escalation'

Mo: Tajani, 'Italia protagonista, sostegno a dialogo in Egitto e de-esca...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ''L'Italia è protagonista in tutte le iniziative politiche'' volte a mettere fine ai combattimenti tra Israele e Hamas. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo su Rtl 102.5 e sottolineando che è ''importante sostenere il dialogo in corso al Cairo tra Stati Uniti, Qatar, Israele ed Egitto per la sospensione dei combattimenti, aiutare la popolazione civile palestinesi e liberare gli ostaggi''.

Tajani ha quindi sottolineato che il primo ministro israeliano Benjamin ''Netanyahu sta usando la linea dura'', ma ''è nell'interesse di tutti lavorare per una de-escalation''. In questo contesto, Tajani ha ricordato che ''questo fine settimana a Monaco di Baviera incontrerò anche i ministri degli Esteri dei Paesi Arabi con i quali potrò consolidare il dialogo''.