Mo: Tajani, 'si apra porta Rafah, Italia pronta a inviare altre 100 tonnellate di cibo'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo fare di più contro la fame e lo spreco alimentare. E' un diritto innato dell'uomo quello di mangiare e quello alla vita. Non possiamo non fare tutto il possibile per il popolo di Gaza. Perché si apra la porta di Rafah e possano entrare centinaia di tir. L'Italia farà la sua parte, pronta a inviare altre 100 tonnellate di cibo.

Sarà per noi la più grande operazione umanitaria. Siamo pronti ad accogliere altri bambini malati, anche affetti da carenza alimentare. Sono fiero di dire che Italia è il Paese fra quelli che ha accolto più bambini da Gaza, che vogliamo curare nei nostri ospedali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando all'evento per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione in occasione dell'80esimo anniversario dell'istituzione della Fao.