Mo: Trump e Netanyahu incontrano le famiglie ed ex ostaggi alla Knesset

Tel Aviv, 13 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno incontrato le famiglie degli ostaggi e gli ex ostaggi alla Knesset. Lo riporta il Times of Israel....