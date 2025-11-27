Mo: Unrwa, 'in Cisgiordania 32.000 palestinesi sfollati'

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) - Circa 32mila palestinesi sono stati costretti a fuggire a causa delle incursioni israeliane nei campi profughi nella Cisgiordania settentrionale. Lo ha riferito l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), precisando che gli attacchi israel...

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) – Circa 32mila palestinesi sono stati costretti a fuggire a causa delle incursioni israeliane nei campi profughi nella Cisgiordania settentrionale. Lo ha riferito l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), precisando che gli attacchi israeliani hanno svuotato i campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams.

"Eppure, persino in queste città fantasma che un tempo erano campi pieni di vita, le forze israeliane vedono ancora la necessità di ordinare demolizioni per i cosiddetti 'scopi militari'", ha detto Rolan Friedrich, direttore degli affari dell'Unrwa per la Cisgiordania, facendo notare che le autorità israeliane hanno emesso due ordini di demolizione di massa per circa 190 edifici nel campo profughi di Jenin, mentre altri 12 saranno demoliti nei prossimi giorni, il che rappresenta "l'ultimo episodio nei continui sforzi per riprogettare la topografia dei campi profughi nella Cisgiordania settentrionale".

Il funzionario dell'Unrwa ha dichiarato inoltre che la distruzione sistematica da parte di Israele viola i principi fondamentali del diritto internazionale e amplia il controllo dell'esercito nel lungo termine. Friedrich ha chiesto la ricostruzione dei campi profughi e il ritorno degli sfollati. "Non devono rimanere intrappolati in uno sfollamento interminabile", ha affermato.