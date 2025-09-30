Mo: Usa e Israele, 'no a cambiamenti sostanziali proposta Trump per fine guerra a Gaza'

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Israeliani e americani non sono disposti ad accettare cambiamenti sostanziali alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, mentre Hamas sta valutando la sua risposta all'attuale quadro normativo di Doha. Lo riport...

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) – Israeliani e americani non sono disposti ad accettare cambiamenti sostanziali alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, mentre Hamas sta valutando la sua risposta all'attuale quadro normativo di Doha. Lo riporta Channel 12, a cui alti funzionari statunitensi hanno dichiarato che, pur essendo aperti a negoziare modifiche limitate, come il calendario e i dettagli del ritiro delle Idf o il processo preciso di disarmo di Hamas, non saranno accettati cambiamenti radicali.

Analogamente, una fonte israeliana ha dichiarato a Channel 12 che "Israele sostiene il quadro normativo. Non è aperto ai negoziati, se non per alcune questioni tecniche".