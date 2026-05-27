Mobilità: Scognamiglio (Locauto), ‘privati e partite iva hanno bisogno di flessibilità’

Mobilità: Scognamiglio (Locauto), ‘privati e partite iva hanno bisogno di ...

Mobilità: Scognamiglio (Locauto), ‘privati e partite iva hanno bisogno di ...

“Locauto One+ è costruito per intercettare un bisogno della clientela privata e partita iva che necessita sempre più di flessibilità e semplicità. Ai clienti viene data la possibilità di uscire dal contratto ogni 12 mesi avendo chiari i costi fin dall’inizio”. Così Pasquale Scognamiglio,...

“Locauto One+ è costruito per intercettare un bisogno della clientela privata e partita iva che necessita sempre più di flessibilità e semplicità. Ai clienti viene data la possibilità di uscire dal contratto ogni 12 mesi avendo chiari i costi fin dall’inizio”. Così Pasquale Scognamiglio, Head of Long Term Rental Division di Locauto Group durante l’incontro con la stampa che ha visto l’azienda anticipare l’intenzione di riprendere gli investimenti nel settore del noleggio a lungo termine.

https://www.youtube.com/watch?v=9sJO4chMCeo