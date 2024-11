Il nuovo emendamento al decreto flussi

Il governo italiano ha deciso di apportare modifiche significative al sistema di trattenimento dei migranti, spostando la competenza sulla convalida dei trattenimenti dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma alla Corte d’appello. Questa novità, contenuta in un emendamento presentato dalla relatrice Sara Kelany, rappresenta un tentativo di risolvere le difficoltà riscontrate nel processo di trattenimento dei richiedenti asilo, che finora ha visto un’alta percentuale di liberazioni da parte dei magistrati romani.

Le motivazioni dietro il cambiamento

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di questa operazione, che mira a rendere più efficace il trasferimento dei richiedenti asilo in Albania. Secondo il governo, questo approccio è fondamentale per dissuadere le partenze verso l’Italia. Tuttavia, le critiche non sono mancate, con l’opposizione che ha denunciato un attacco alla magistratura e alla sovranità nazionale. Le preoccupazioni riguardano anche il rischio di allungare i tempi di permanenza dei migranti in Italia, complicando ulteriormente la situazione già delicata.

Le reazioni politiche e le preoccupazioni legali

Le reazioni all’emendamento sono state contrastanti. Mentre alcuni membri della maggioranza sostengono che il cambiamento possa risolvere i contrasti giurisprudenziali, altri, come il segretario dell’Anm, avvertono che la nuova norma potrebbe rendere meno celere la definizione dello status dei richiedenti asilo. Inoltre, si teme che le Corti d’appello, già sovraccariche di lavoro, possano subire un ulteriore ingolfamento a causa dell’aumento dei casi da gestire. La questione è destinata a rimanere al centro del dibattito politico, con il decreto flussi atteso in Aula per il 26 novembre.